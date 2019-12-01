Instruye Gladyz Butanda acelerar construcción de torres del teleférico de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 14:50:32

Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, instruyó a la empresa responsable del teleférico de Morelia a imprimir celeridad en la edificación de las torres de este nuevo mecanismo de transporte, a fin de mitigar y atender demandas vecinales.

La funcionaria estatal precisó que el proyecto del teleférico de Morelia contempla la reparación de posibles daños en las zonas vecinales aledañas a las torres o estaciones de este transporte aéreo, por lo que se dirigió a la ciudadanía capitalina para invitarla a reportar cualquier tipo de situación que vulnere su bienestar para brindar atención inmediata.

Gladyz Butanda reafirmó el compromiso de atención inmediata a demandas vecinales al destacar el acuerdo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) firmó con vecinas y vecinos de la colonia Felícitas del Río, quienes reportaron inquietudes respecto a la construcción de la torre 26 del teleférico de Morelia.

El compromiso consistió en reparar el drenaje en toda la calle Amado Betancourt, rehabilitar el tubo de agua potable de toda la colonia Felícitas del Río, restaurar banquetas dañadas por el tránsito de maquinaria pesada, montar señalética de seguridad en el perímetro de la obra y acelerar los procesos de construcción.

“Estamos socializando de manera permanente los avances del proyecto, donde toda inquietud vecinal derivada de la construcción del teleférico será atendida”, dijo la funcionaria estatal.

Así, la titular de Sedum se comprometió a acelerar el paso en las obras de construcción de las torres y estaciones del teleférico de Morelia, a fin de evitar inconformidades vecinales, asegurando una respuesta inmediata en caso de presentarse.