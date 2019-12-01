Instruye Gladyz Butanda a imprimir celeridad a obras realizadas en Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, instruyó a su equipo de trabajo y empresas constructoras responsables a imprimir celeridad en los trabajos de obra pública que se están realizando en Uruapan.



Ello, luego de realizar una visita de supervisión por la estación 3 del teleférico junto con el secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Uruapan, Esteban Rafael Constantino Magaña, espacio que albergará también el nuevo DIF Municipal, cuyo avance, detalló, es de un 65.41 por ciento.



“La instrucción es clara: vamos a redoblar esfuerzos para darle celeridad a los trabajos de obra pública que estamos realizando en Uruapan, siempre en plena coordinación con las autoridades municipales, hoy representadas por la presidenta Grecia Quiroz”, subrayó.



Gladyz Butanda refirió que, como se venía haciendo con anterioridad, el Gobierno de Michoacán mantendrá una presencia permanente en Uruapan, a fin de intensificar el desarrollo infraestructural del municipio y garantizar la correcta aplicación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, recién anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.