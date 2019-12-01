Instituto de la Mujer en Querétaro se ha centrado en la prevención de la salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 13:16:27

Querétaro, Querétaro, 24 de noviembre del 2025.- El Instituto Municipal de la Mujer en Querétaro ha centrado sus esfuerzos en la prevención y capacitación en salud mental y violencia de género, informó la directora de la dependencia municipal, Lilia Morales Carmona.

“A través del programa Casas Violeta, se ha logrado atender a más de 4 mil mujeres en colonias y barrios del municipio, con un enfoque vivencial que busca ofrecer nuevas perspectivas de vida y acompañamiento emocional”.

Explicó que, a diferencia de la Secretaría de la Mujer municipal y estatal, instancias que reciben directamente las solicitudes de apoyo y canalizan casos graves, el Instituto se dedica principalmente a la prevención y sensibilización.

“Nuestra esencia es la capacitación. Hemos elegido el tema de salud mental como eje de trabajo y hemos visto cambios reales en la vida de las mujeres”.

Uno de los principales hallazgos del programa, detalló, es que la violencia está normalizada en muchos contextos, lo que dificulta que las mujeres identifiquen su situación.

“Lo primero es llevarlas a reconocer que están en una situación de violencia y mostrarles caminos no solo jurídicos, sino también emocionales”.

El acompañamiento emocional, agregó, es fundamental para que las mujeres puedan tomar decisiones como presentar una denuncia o alejarse de un entorno violento. “Las emociones son como la humedad, se permean en todos lados. Por eso trabajamos desde ahí”.

Adelantó que en 2026 el Instituto impulsará la inteligencia artificial como una nueva bandera de capacitación, con el objetivo de reducir la brecha digital que enfrentan las mujeres debido a las responsabilidades de cuidado que suelen asumir.

“El manejo de la inteligencia artificial no es lo que viene, es lo que ya está aquí, y las mujeres no podemos quedarnos atrás”.

Reconoció que, en promedio, el Instituto recibe entre tres y cuatro canalizaciones mensuales de mujeres que requieren atención más especializada, las cuales son remitidas a la Secretaría de la Mujer municipal o estatal, según la gravedad del caso.

Aclaró que, hasta ahora, ninguna de las mujeres atendidas por el Instituto ha requerido traslado a refugios, aunque reconoció que estas instancias sí cuentan con protocolos para casos de violencia extrema.

Sobre el contexto decembrino, señaló que no han detectado un vínculo directo con el consumo de alcohol, sino más bien con factores emocionales y sociales propios de la temporada.

“Para algunas personas estas fechas son de unión familiar, pero para otras representan momentos difíciles. Ahí es donde reforzamos la prevención”.