Instalan tres estacionamientos para bicicletas en Querétaro: Pedro Ángeles 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 18:52:16

Querétaro, Qro., 16 de abril de 2026.- El titular de la Secretaría de Movilidad en el municipio de Querétaro, Pedro Manuel Ángeles Luján, informó que tres estacionamientos se sumaron a un proyecto piloto para instalar módulos para estacionar bicicletas, los cuales tienen un costo de 10 pesos por la primera hora y dos pesos por cada 15 minutos.

Aseguró que este proyecto estará arrojando los primeros resultados en tres meses para poder conocer si es aceptado por los usuarios y tener una estadística de cuántas personas lo utilizan, ya que esta muestra comenzó el pasado 26 de marzo.

Mencionó que los estacionamientos que se sumaron al proyecto son: El Carmen, Enriquez y La Moraleja, ubicados en el Centro Histórico de Querétaro.

“Estamos haciendo pruebas de instalación de estos dispositivos en estacionamientos públicos exclusivos, en tres estacionamientos donde se está haciendo esta oferta de que la persona pueda llegar y deje su bicicleta de una manera segura en los estacionamientos y donde se está haciendo esta prueba a partir del día 26 de marzo y durará aproximadamente tres meses“, dijo.

Destacó que esta iniciativa surgió de la necesidad de tener espacios seguros para estacionar las bicicletas, y se suman a los 49 puntos con los que cuenta el municipio, con una capacidad para 150 bicicletas.