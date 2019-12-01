Instalan Puesto de Comando en Sonora para reforzar acciones ante lluvias y ciclones

Hermosillo, Sonora, 9 de julio de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Gobierno de Sonora instalaron un Puesto de Comando para fortalecer la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se afina la implementación de una herramienta tecnológica que permitirá enviar alertas de huracanes a través de teléfonos celulares, similar al sistema que actualmente se utiliza para los avisos sísmicos.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, Velázquez Alzúa presentó un análisis sobre los riesgos hidrometeorológicos en Sonora, con el que se identificaron las zonas con mayor riesgo de inundaciones, fuertes vientos y ciclones tropicales, a fin de fortalecer las acciones preventivas.

Asimismo, exhortó a las y los presidentes municipales a realizar labores de limpieza en calles, alcantarillas y cauces de ríos, además de elaborar censos de las familias que habitan en zonas vulnerables y reforzar la difusión de las rutas de evacuación hacia refugios temporales.

La funcionaria también llamó a mantener un monitoreo permanente de los niveles de los ríos con información oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y pidió a la población colaborar en la limpieza de calles y drenajes para disminuir el riesgo de inundaciones.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo reafirmó el compromiso de su administración con la protección de la vida, el patrimonio y la seguridad de las familias sonorenses mediante una estrategia basada en la prevención y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.