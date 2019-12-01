Instalan Puesto de Comando en Quintana Roo para reforzar respuesta ante lluvias y huracanes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 17:05:27

Chetumal, Quintana Roo, 15 de julio de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Gobierno de Quintana Roo instalaron un Puesto de Comando Interinstitucional en la entidad para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

Durante la sesión, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, informó que el Gobierno de México trabaja en la incorporación de alertas por ciclones tropicales al sistema de aviso vía celular que actualmente opera para sismos, con el objetivo de ampliar los tiempos de respuesta de la población ante este tipo de fenómenos.

La funcionaria explicó que el nuevo Puesto de Comando permitirá mejorar la coordinación institucional y presentó un análisis de riesgos hidrometeorológicos en el que se identificaron las zonas del estado con mayor vulnerabilidad a inundaciones, vientos y huracanes.

Asimismo, exhortó a los presidentes municipales a integrar reservas estratégicas de ayuda humanitaria para atender con mayor rapidez a la población en caso de emergencia, además de fortalecer la comunicación de riesgo, actualizar censos de familias asentadas en zonas vulnerables y difundir la ubicación de refugios temporales.

Velázquez Alzúa también llamó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y recomendó consultar el Atlas Nacional de Riesgos para conocer las condiciones de las zonas donde habitan. De igual forma, pidió reforzar las campañas de limpieza para evitar obstrucciones que favorezcan inundaciones durante las lluvias.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama señaló que la instalación del Puesto de Comando fortalecerá la capacidad operativa del estado al facilitar la toma de decisiones y la coordinación de recursos ante cualquier fenómeno hidrometeorológico.

La mandataria estatal reiteró el llamado a la población a seguir únicamente la información emitida por autoridades oficiales y subrayó que la prevención es fundamental para proteger la vida de las familias.

Con la instalación en Quintana Roo, suman 14 de los 17 Puestos de Comando previstos en la primera etapa para los estados costeros del país. En la reunión participaron representantes de dependencias federales, autoridades estatales y municipales, así como integrantes de los sectores empresarial y turístico.