Instalan en Michoacán la asociación civil Construyendo Justicia; llaman a abrir el Poder Judicial a la ciudadanía

Morelia, Michoacán, 18 de enero de 2026.- Con la participación de más de 100 magistradas, magistrados, juezas y jueces federales y locales, se llevó a cabo en Michoacán la instalación de la asociación civil Construyendo Justicia, un espacio ciudadano que busca transformar la impartición de justicia a partir del diálogo, la participación social y la apertura del Poder Judicial.

El acto fue calificado como un paso histórico para avanzar hacia una justicia más humana, cercana y democrática.

En este marco, Karina López Regalado, directora general de Atención y Participación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que esta instalación representa un mensaje público y poderoso, al dejar claro que la sociedad ya no quiere ser espectadora de la justicia, sino parte activa de su construcción.

La funcionaria subrayó que la justicia no se fortalece únicamente con leyes bien escritas, sino con instituciones capaces de escuchar y comprender la realidad social, pues hoy miles de personas no se preguntan si una resolución está bien fundamentada, sino si serán escuchadas, si su dolor será comprendido y si su justicia llegará a tiempo.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado, Luis Felipe Quintero Valois, quien señaló que construir justicia es un esfuerzo colectivo y cotidiano, y que esta solo es posible cuando se ejerce con ética, sensibilidad social y perspectiva de derechos humanos.

El magistrado confió en que, tras ocho años de trabajo conjunto, al concluir este periodo, las y los juzgadores sean considerados dignos de que la justicia haya sido depositada en sus manos, no solo por el cumplimiento formal de la ley, sino por haber ejercido la función jurisdiccional con ética, sensibilidad social, perspectiva de derechos humanos y un compromiso real con las personas y comunidades a las que sirven.

Por su parte, Lenin Sánchez Rodríguez, magistrado presidente de la Sala Colegiada Civil Región Zitácuaro, afirmó que la instalación de Construyendo Justicia es un paso trascendental para consolidar un Poder Judicial verdaderamente democrático, donde la responsabilidad no termina con la elección de juzgadores, sino que ahí comienza el compromiso permanente con el pueblo de México.

A su vez, Julio Cárdenas, integrante de la Coordinación Nacional de Construyendo Justicia, señaló que este acto representa un cambio histórico en la forma en que la sociedad mexicana se relaciona con la justicia, la cual durante mucho tiempo ha sido percibida como lejana e incluso como un proceso desgastante. Afirmó que la justicia no puede ser ajena al pueblo y que solo se fortalece cuando la sociedad acompaña.

Durante el acto se realizó la firma de un Convenio de Colaboración con la Escuela Nacional de Formación Judicial, que representa un compromiso con la capacitación permanente, la excelencia judicial y la construcción de un sistema de justicia acorde con las demandas sociales y el mandato democrático.

Finalmente, tras la intervención de autoridades y representantes nacionales, se votó a favor de la instalación de la Coordinación Estatal de Construyendo Justicia en Michoacán, consolidando este proyecto como un espacio plural de diálogo, reflexión y unidad para avanzar hacia una justicia al servicio del bien común.