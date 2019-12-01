Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre 2026.- Dos de los seis puntos de inspección fitosanitaria previstos para Michoacán comenzaron a operar en Uruapan, informó el subsecretario de Gobierno, Juan Daniel Manzo Rodríguez. Las instalaciones buscan revisar el traslado de aguacate y garantizar el libre tránsito de mercancías, luego de que productores mantuvieran filtros por más de un mes ante la sospecha de fruta con plagas.

Uno de los puntos fue instalado en el boulevard Industrial, a la altura de Pemex. De acuerdo con el funcionario, los seis sitios se ubicarán en distintas zonas, aunque no precisó dónde estarán los cuatro restantes.

“Se tienen ubicados seis puntos; el día de hoy se instalaron dos en Uruapan”, indicó Manzo Rodríguez. Explicó que Uruapan es prioritaria porque concentra la mayoría de los empaques de aguacate, incluidos algunos de los más grandes.

Indicó en entrevista telefónica, que los puntos contarán con personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), mientras que corporaciones de seguridad permanecerán en el lugar para resguardar las instalaciones y prevenir incidentes. Indicó que se busca que operen de manera permanente, con vigilancia las 24 horas.

Manzo Rodríguez precisó que las inspecciones deberán realizarlas las autoridades competentes, no particulares. “Lo que estamos buscando es fortalecer esos puntos, pero que las inspecciones y estos actos administrativos sean realizados por la autoridad correspondiente”, sostuvo.

El funcionario agregó que las revisiones en carretera se suman a la vigilancia fitosanitaria que, según dijo, se realiza en los empaques con personal de Senasica y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), como parte de la certificación de la fruta destinada a la exportación.