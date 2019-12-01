Instalan Órgano de Administración Judicial; suple al Consejo de la Judicatura Federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 09:44:04

Ciudad de México, a 2 de septiembre 2025.- La madrugada del 2 de septiembre entró en funciones el Órgano de Administración Judicial, que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El organismo está compuesto por cinco personas y estará presidido por Néstor Vargas Solano, quien fue nombrado directamente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los integrantes completan el pleno son Josefina Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández y Alberto Gallegos Ramírez, designados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); así como Surit Berenice Romero Domínguez, nombrada por el Poder legislativo.

Se dio a conocer que una de las primeras funciones del Órgano será la aplicación del plan de austeridad en el Poder Judicial de la Federación (PJF), que fue anunciado en la previa por el ministro presidente del Máximo Tribunal del país, Hugo Aguilar Ortiz.

Durante la ceremonia de instalación, Vargas Solano declaró que los integrantes de este órgano tendrán un papel clave en la nueva etapa del PJF.

“La austeridad será norma, no excepción. Cada peso será auditado, cada plaza será revisada, cada readscripción y adscripción será transparente porque no hay justicia sin honestidad”, indicó en su discurso.