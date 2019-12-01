Instala Gobierno de Morelia Comité Municipal para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 18:09:33

Morelia, Michoacán; 07 de octubre de 2026.- Para el gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es prioritario prevenir y atender las necesidades que se presentan en la zona rural; por ello, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm), se llevó a cabo la instalación del Comité Municipal para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado.

Mediante un trabajo coordinado entre los diferentes órganos de gobierno reunidos en este comité, se podrá mitigar de manera efectiva y continua el efecto de esta plaga en el ganado.

Así lo destacó el titular de la Saderm, Roberto Carlos López García, ante una amplia asistencia de líderes ganaderos, junto con jefes y jefas de tenencia, que se dieron cita a la instalación.

Cabe subrayar que en el marco de la instalación se hizo la entrega simbólica de paquetes de insumos y medicamentos para la atención de mil 500 ejemplares de ganado, los cuales se conforman de tres partes: muestra, curación y prevención.

Como parte de los trabajos del comité, se planteó la implementación de medidas coordinadas entre las instituciones y el sector ganadero, con el propósito de establecer mecanismos oportunos de detección, control y prevención que permitan reducir riesgos y proteger la sanidad ganadera en Morelia.

Para finalizar, el director de Ganadería del Estado de Michoacán, Francisco Javier Carrillo Calderón, impartió una capacitación acerca de la prevención y control del gusano barrenador en el ganado.