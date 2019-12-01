Inseguridad, uno de los principales problemas que enfrenta Michoacán: Alfonso Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 21:54:16

Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que la seguridad es actualmente uno de los principales problemas que enfrenta Michoacán, al considerar que la población busca vivir en paz.

Durante una entrevista con el medio LatinUs, el alcalde también destacó que uno de los principales retos para México es hacer valer el Estado de derecho y garantizar que quienes cometan algún delito enfrenten las consecuencias correspondientes.

Martínez Alcázar reconoció que la seguridad es uno de los temas más complicados para Michoacán y que la situación no es un secreto, por lo que consideró necesario atenderla como una de las principales prioridades del estado.

Al ser cuestionado sobre el caso de Carlos Manzo, el presidente municipal calificó los hechos como muy fuertes y señaló que el exalcalde de Uruapan fue una persona que decidió alzar la voz ante la situación de inseguridad. Sin embargo, recordó que, como él, diariamente hay personas que pierden la vida a causa de la violencia.

Asimismo, mencionó el caso de Bernardo Bravo, líder limonero asesinado meses antes del caso Manzo, quien también había expresado públicamente sus preocupaciones por la inseguridad. Para Martínez Alcázar, ambos casos reflejan el hartazgo social ante la violencia y la percepción de falta de justicia.

Por otra parte, el alcalde habló sobre su trayectoria política y destacó las oportunidades que ha tenido para trabajar en favor de Michoacán.

La entidad enfrenta retos en materia de seguridad, medio ambiente y economía. Además, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Michoacán se encuentra entre las entidades con mayor cambio de residencia relacionado con factores de violencia e inseguridad.