Inseguridad en Queréndaro pone en duda las fiestas patrias: Ernesto Núñez

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 15:32:13
Queréndaro, Michoacán, a 19 de agosto de 2025.– El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar reconoció que no existen las condiciones de seguridad para llevar a cabo eventos públicos relacionados con las fiestas patrias en el municipio de Queréndaro, Michoacán.

En entrevista, el legislador federal señaló que no han abordado el tema con la presidenta municipal, Diana Caballero Romero, pero destacó la importancia de priorizar la seguridad y la gobernabilidad en el municipio, tras el incendio provocado en la casa de la edil.

"No, yo creo que ahorita no, bueno, no he platicado con la alcaldesa, es la realidad, pero me parece que hoy lo que se ocupa es que se pueda lograr la gobernabilidad, que se pueda lograr el que la gente esté tranquila, ella misma, su familia, que no deje de ser complejo lo que se vive", comentó Núñez Aguilar.

El líder estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), partido al que pertenece la alcaldesa, dijo que le da gusto que Diana Caballero Romero cuide su integridad y no se exponga en eventos públicos, razón por la cual su primer informe de gobierno fue de manera virtual.

Núñez Aguilar agregó que se brinda seguridad personal a la alcaldesa y a algunos otros miembros de su gabinete, entre ellos el síndico.

Noventa Grados
