INPI y pueblos originarios de Michoacán inician construcción de acuerdos del Plan de Justicia Indígena

Tuxpan, Michoacán, 5 de diciembre de 2025.- El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, visitó el oriente de Michoacán para encabezar la primera asamblea del Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí, Matlatzinca o Pirinda, para construir acuerdos de manera conjunta que beneficien a la población de las comunidades originarias.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales, estatales y de 84 comunidades indígenas mantuvieron un dialogo abierto para conocer las necesidades y pactar soluciones en materia de cultura, lengua e identidad; tierra, territorio, agua, recursos naturales y medio ambiente; gobierno indígena, libertad, paz, justicia y seguridad; derechos de las mujeres; y bienestar común.

“Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó la decisión de que fortalezcamos los planes de justicia indígena en Michoacán y hoy estamos con ustedes iniciando este proceso. Esto algo nuevo, no se había hecho en el país hasta que el 1 de diciembre de 2018 llegó a la presidencia Andrés Manual López Obrador”, manifestó Regino Montes.

Los representantes de los pueblos originarios manifestaron que este es el primer paso para lograr el crecimiento y desarrollo de las comunidades indígenas que llevan años de lucha por ser escuchados y ahora la mandataria federal les brinda esta oportunidad a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde su voz ahora sí será escuchada.

Durante la asamblea las autoridades estatales presentaron la propuesta de los programas a implementarse en las siguientes semanas, como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la entrega de 50 mil créditos a la palabra para mujeres artesanas, apoyo a la educación, la creación de casas comunitarias de lengua indígena y la atención a caminos artesanales.

Se determinó que la siguiente asamblea regional se llevará a cabo el 13 de febrero de 2026 en el municipio de Tuxpan.