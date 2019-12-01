Inició Quiroga el 2026 fortaleciendo la reunificación familiar a través del programa REFAMI

Inició Quiroga el 2026 fortaleciendo la reunificación familiar a través del programa REFAMI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 18:17:57
Quiroga, Michoacán, a 6 de enero 2026.– La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, informó que el municipio dio inicio al año 2026 impulsando acciones de alto impacto social, al poner en marcha el programa REFAMI, anteriormente conocido como Palomas Mensajeras, con el objetivo de fortalecer la reunificación familiar y atender una de las necesidades más sentidas de la población migrante.

En ese sentido, destacó que, a través del Ayuntamiento de Quiroga, se está convocando a personas adultas mayores de 65 años que cuentan con familiares directos en Estados Unidos y que llevan años sin poder reencontrarse con ellos, para brindar acompañamiento y orientación para participar en este programa que busca hacer posible ese abrazo largamente esperado.

González Sánchez señaló que REFAMI representa una oportunidad real para las familias quiroguenses, al ofrecer un proceso claro y ordenado, solicitando como requisitos documentación básica como acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio, pasaporte vigente, certificado médico y datos del familiar residente o ciudadano en los Estados Unidos.

Asimismo, informó que las inscripciones y solicitudes se está realizando en la Oficina del Migrante del Ayuntamiento, reafirmando el compromiso de su administración de mantener una atención cercana, humana y sensible hacia quienes han vivido la separación familiar como consecuencia de la migración.

Finalmente, la alcaldesa subrayó que comenzar el 2026 con este programa reflejó la prioridad de su gobierno por reconstruir lazos familiares, acompañar a las y los adultos mayores y fortalecer el tejido social de Quiroga, colocando siempre a las personas en el centro de las políticas públicas.

