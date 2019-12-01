Iniciará rehabilitación de los espacios del Poder Judicial de Michoacán

Morelia, Michoacán, 20 de enero de 2026. El Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Michoacán aprobó la partida presupuestal para la rehabilitación integral de los inmuebles institucionales, destinando recursos para mejorar las condiciones físicas de las oficinas públicas que, tras varios lustros sin inversión, requerían atención prioritaria para ofrecer un servicio de impartición de justicia digno y funcional para la ciudadanía.

El plan de trabajo contempla la reparación de edificios del Palacio de Justicia José María Morelos, ubicados en Calzada La Huerta; el Palacio de Justicia del Centro Histórico y los espacios del Poder Judicial localizados en el CERESO Mil Cumbres, así como instalaciones en el interior del estado, con la finalidad de garantizar entornos adecuados tanto para las personas usuarias como para las servidoras públicas.

En este contexto, se informó que en Zitácuaro y Lázaro Cárdenas se trasladarán las salas de segunda instancia a instalaciones más accesibles y con mejores condiciones, lo que contribuirá a una justicia más cercana, ágil y eficiente para las personas de estas regiones.

Asimismo, está previsto iniciar en próximas fechas la reparación de la parte construida de la Ciudad Judicial de Zamora y concluir la obra, lo que representa un avance significativo en la modernización de la infraestructura judicial estatal.

Con estas acciones, el nuevo Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con una justicia accesible, profesional y con espacios dignos para todas y todos, fortaleciendo al mismo tiempo la transparencia y la mejora continua de sus servicios.