Inicia taller de capacitación para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán inauguró el Taller de Capacitación para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), como parte de las acciones institucionales orientadas a garantizar una transición ordenada, profesional y eficiente hacia el nuevo modelo de justicia civil y familiar.

En representación del Poder Judicial de Michoacán, la magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guízar, dio la bienvenida a juezas, jueces, magistradas y magistrados que participarán en la capacitación, destacando que Michoacán asume con firmeza y responsabilidad el compromiso de preparar la entrada en vigor del Código que no solo busca homologar los procedimientos en todo el país, sino transformar la manera en que se imparte justicia, transitando de un sistema predominantemente escrito hacia uno basado en la oralidad, la inmediatez y la justicia digital.

Señaló que el taller, con una duración de 30 horas, permitirá asimilar los cambios normativos y desaprender prácticas arraigadas para priorizar la solución de fondo de los conflictos sobre los formalismos. Asimismo, enfatizó que la implementación requiere no solo voluntad política y presupuesto, sino una estructura sólida, fortalecimiento tecnológico y, sobre todo, la disposición y profesionalismo del recurso humano para garantizar sentencias imparciales, transparentes y apegadas a derecho.

Por su parte, la magistrada Magdalena Monserrat Pérez Marín, coordinadora de la Comisión Multidisciplinaria encargada de la planeación y coordinación de la implementación del CNPCyF, informó que desde hace poco más de cuatro meses once personas asumieron el compromiso institucional de elaborar un plan de trabajo con etapas, calendarios y acciones concretas para lograr una implementación exitosa.

Detalló que se han mapeado procesos, analizado cargas de trabajo en materias civil y familiar, ponderado perfiles y estudiado modelos de gestión, incluyendo la experiencia de los sistemas penal y laboral. Señaló que el éxito de la reforma no depende únicamente del texto legal, sino de la capacidad institucional para actualizarse y evolucionar, siendo la capacitación la clave para lograr procesos más ágiles y eficientes en beneficio de la ciudadanía.

En su intervención, el magistrado José Alfredo Flores Vargas, quien preside el Tribunal de Disciplina Judicial, reconoció el trabajo de la Comisión en los pasos emprendidos para materializar este importante reto institucional. Recordó la experiencia vivida con la implementación del sistema penal acusatorio y la reciente reforma laboral, y convocó a mantener la ética, el profesionalismo y la capacitación constante para llevar a buen puerto esta nueva etapa, destacando que hoy se demuestra que Michoacán cuenta con un Poder Judicial fortalecido y comprometido con la transformación.

La primera ponencia del taller estuvo a cargo del maestro Felipe Alejandro Zegbe Camarena, quien fungió como coordinador del Grupo Técnico Redactor del CNPCyF, y que compartió su experiencia y conocimientos especializados para profundizar en los alcances y desafíos del nuevo modelo procesal.

Con este tipo de acciones, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso de consolidar una justicia más cercana, moderna y eficiente, que garantice el acceso efectivo a la justicia para todas las personas.