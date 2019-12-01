Inicia Semmujeris capacitaciones del proyecto “La Calle Tiene Voz”

Morelia, Michoacán; 27 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), inició las capacitaciones del proyecto “La Calle Tiene Voz”, una iniciativa que busca prevenir las violencias y promover la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes mediante el arte, la música y la expresión urbana.

Escuelas de distintos niveles educativos se han sumado a esta estrategia, que busca acercar información y herramientas de prevención a las comunidades escolares, generando espacios de reflexión y participación que contribuyan a construir entornos más seguros, igualitarios y libres de violencias.

Como parte del proyecto, se contempla un ciclo de conferencias por especialistas de Semmujeris, sobre temas como acoso escolar, trata de personas, violencia en el noviazgo y en entornos digitales, prevención del suicidio, feminicidio, embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual, relaciones sanas e inclusión.

Asimismo, se realizarán talleres de rap y expresión creativa, impartidos por la rapera Catrina Negra, en los que las y los participantes podrán convertir sus ideas, experiencias e inquietudes en composiciones musicales que promuevan el respeto, la igualdad y la prevención de las violencias. La iniciativa contempla también un concurso de rap y la posibilidad de que las propuestas seleccionadas se graben en la cabina de radio del Colegio de Morelia, además de difundirse en plataformas digitales.

La Semmujeris invita a las instituciones educativas interesadas en recibir estas capacitaciones a acercarse a la dependencia para conocer la dinámica del proyecto y solicitar su incorporación, comunicándose a través de las cuentas oficiales de Semmujeris en Facebook e Instagram, o llamando al teléfono 443 230 4005, para obtener información y coordinar su participación.

Con “La Calle Tiene Voz, Morelia Brilla Más”, el Gobierno de Morelia fortalece las acciones de prevención desde las comunidades educativas y reconoce la expresión artística como una herramienta para escuchar a las juventudes, impulsar su participación y construir espacios seguros.