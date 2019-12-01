Inicia segunda etapa de restauración de portones y elementos de madera del Centro Histórico de Morelia

Inicia segunda etapa de restauración de portones y elementos de madera del Centro Histórico de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 09:49:54
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Morelia, Michoacán; 11 de julio de 2026.- En coordinación con el Centro INAH Michoacán, la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia inició la segunda etapa de restauración de portones y elementos de madera de inmuebles históricos ubicados en el Centro Histórico, como parte del compromiso permanente del Ayuntamiento que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar con la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

En esta nueva fase, comenzaron los trabajos de intervención en las puertas laterales del Palacio Municipal, monumento histórico catalogado que forma parte de la Declaratoria de Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

Las labores son realizadas por personal de la Secretaría de Turismo bajo la supervisión de un especialista en conservación designado por el INAH, mediante la aplicación de un tratamiento elaborado con aceite de linaza, cera de abeja y solvente natural.

Estas acciones dan continuidad a la primera etapa del programa, realizada previo a la Semana Santa 2026, durante la cual fueron intervenidas las cinco puertas de madera de la Catedral de Morelia, la puerta principal del Palacio Municipal y los templos de Santa Rosa de Lima, La Merced y San Agustín.

Como parte de esta segunda etapa, también se contempla la restauración de los ventanales de madera del Palacio Municipal, así como de accesos del Ex Convento Jesuita, el Santuario de la Virgen de Guadalupe (Ex Convento de los Franciscanos Descalzos -Dieguinos-), la Parroquia de San José y el Museo Regional Michoacano.

De esta forma, el Gobierno de Morelia  trabaja en la preservación del legado histórico de Morelia y el mantenimiento de una imagen urbana digna para habitantes y visitantes durante la temporada vacacional de verano, haciendo de Morelia el mejor lugar para vivir.

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