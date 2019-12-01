Inicia Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro entrega de apoyos para la economía familiar

Querétaro, Querétaro, 25 de noviembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, informó que la dependencia dio inicio a la entrega de apoyos del Programa de Coinversión, esto permitirá a familias en situación de vulnerabilidad tener acceder a electrodomésticos o calentadores solares con un esquema que reduce significativamente el costo final.

“Con este programa de coinversión acercamos apoyos que alivian el bolsillo, apoyan la economía de las familias que más lo necesitan. Nuestro compromiso es claro: que ninguna familia en situación vulnerable se quede sin oportunidades para mejorar su calidad de vida”, indicó.

Gracias a una bolsa conjunta de nueve millones de pesos y la participación de la iniciativa privada, específicamente de Congregación Mariana Trinitaria A.C., los beneficiarios podrán adquirir estos equipos con una aportación que no excede el 30 por ciento de su valor; acción que atiende la subsecretaria de Fomento al Desarrollo Social, María Alemán.

El programa contempla apoyos para cuatro mil 500 familias, lo que permitirá que mejoren sus condiciones de vida y de su hogar, con este esfuerzo coordinado entre la SEDESOQ y asociaciones civiles se fortalece la ejecución de la estrategia de la política social para seguir impulsando acciones que favorezcan la economía familiar de quienes más lo requieren.