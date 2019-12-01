Inicia pago del predial en Querétaro capital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 12:48:48

Querétaro, Querétaro, a 2 de enero 2026.- El municipio de Querétaro inició con éxito su campaña de pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio 2026, ofreciendo un 12 por ciento de descuento durante enero y manteniendo la cobertura del seguro predial para viviendas, comercios y mascotas, informó Carlos León González, titular de la Secretaría de Finanzas del municipio de Querétaro.

Informó que desde los primeros minutos del año se registraron pagos. “Desde el minuto 7 del 2026 recibimos el primer pago del impuesto predial y hasta ahora llevamos 6,750 claves catastrales cubiertas, con una recaudación de 149.2 millones de pesos”.

“La meta anual es alcanzar mil 711 millones de pesos, con un estimado de 273 mil claves catastrales pagadas en enero.

Explicó que los contribuyentes pueden realizar su trámite en más de 900 puntos de recaudación distribuidos en el municipio, así como en las siete delegaciones y el Centro Cívico. Los horarios son de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y sábados de 8:00 a 13:00 horas.

Además, dijo, el pago puede efectuarse en supermercados como OXXO, Walmart, Chedraui,

Elektra y SuperQ, así como en bancos como Santander y Banorte.

También están habilitadas plataformas del municipio: www.municipiodequeretaro.gob.mx y Recaudanet del Gobierno del Estado: www.recaudanet.gob.mx WhatsApp predial: 442 471 8956, donde se puede pagar y descargar el recibo.

Recordó que al pagar el predial, el beneficio incluye cobertura por incendio incendio y fenómenos hidrometeorológicos por hasta 100 mil pesos, por robo con una cobertura de hasta 25 mil y por responsabilidad civil tiene una cobertura de hasta 15 mil pesos.

“En 2025 se registraron 2,227 eventos asegurados, con pagos de la aseguradora por 61.7 millones de pesos, principalmente por fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en agosto”.

Adelantó que los pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad mantienen el beneficio fiscal de pagar únicamente 1.25 UMAs (141 pesos en enero), con plazo hasta el primer semestre del año.

Afirmó que se busca alcanzar en enero alrededor del 70 por ciento de la recaudación estimada y un 80% durante el primer trimestre.

León destacó la respuesta puntual de los ciudadanos y reiteró la invitación a aprovechar el descuento y el seguro: “Los contribuyentes han sido muy responsables y queremos que todos aprovechen las facilidades para cumplir con esta obligación”.