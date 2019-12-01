Inicia Pablo Varona los trabajos de rastreo y revestimiento de caminos rurales y urbanos en Huetamo

Inicia Pablo Varona los trabajos de rastreo y revestimiento de caminos rurales y urbanos en Huetamo
19 de Octubre de 2025
Huetamo, Michoacán, 19 de octubre del 2025.- Con el trabajo coordinado de la dirección de Obras Públicas, que realizó la contratación de máquinas D-7, retroexcavadoras, camiones volteo y compactadoras se iniciaron los trabajos de mejoramiento de las vías de comunicación que debido al temporal de lluvias, se encuentran en mal estado.

El alcalde Varona, valoró el hecho de que se ha tenido una temporada de lluvias muy buena, que permitió que los campesinos y productores tuvieran una buena cosecha, sin embargo, esto, descompuso los caminos y brechas, dificultando la movilidad. De ahí la necesidad de iniciar lo antes posible con estos trabajos.

