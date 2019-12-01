Inicia Pablo Varona, la rehabilitación del tramo carretero en la localidad de Comburindio

Comburindio, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Para mejorar la vialidad y brindar condiciones dignas para el tránsito de personas y vehículos, el presidente municipal Pablo Varona Estrada dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de la carretera en la avenida principal de Comburindio, una obra largamente esperada por los habitantes de esta región.

Fidel Almazán, director de Obras Públicas, Arellano, explicó que la obra contempla la rehabilitación de 1.5 kilómetros de tramo carretero. Explicó que 1 kilómetro recibirá doble riego de sello, mientras que 0.5 kilómetros serán sometidos a una reparación total, debido al avanzado deterioro que presenta ese tramo.