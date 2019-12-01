Inicia Pablo Varona, la rehabilitación del tramo carretero en la localidad de Comburindio

Inicia Pablo Varona, la rehabilitación del tramo carretero en la localidad de Comburindio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 20:31:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Comburindio, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Para mejorar la vialidad y brindar condiciones dignas para el tránsito de personas y vehículos, el presidente municipal Pablo Varona Estrada dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de la carretera en la avenida principal de Comburindio, una obra largamente esperada por los habitantes de esta región.

Fidel Almazán, director de Obras Públicas,  Arellano, explicó que la obra contempla la rehabilitación de 1.5 kilómetros de tramo carretero. Explicó que 1 kilómetro recibirá doble riego de sello, mientras que 0.5 kilómetros serán sometidos a una reparación total, debido al avanzado deterioro que presenta ese tramo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Es vinculado a proceso Isaías “N”, por ser el presunto responsable de violación y abuso sexual en agravio de su hija en Uruapan, Michoacán
Se registra fuerte incendio en tienda de telas en el centro de Colima
Sentencian a 11 años de prisión a dos sujetos implicados en el atentado contra Ciro Gómez Leyva 
Presentan en Morelia, Michoacán, Resultados contra la delincuencia en Tierra Caliente
Más información de la categoria
Sentencian a 11 años de prisión a dos sujetos implicados en el atentado contra Ciro Gómez Leyva 
A dos días de su audiencia, Silvano Aureoles consigue respiro legal: Juez federal congela nuevas órdenes de arresto
Es detenido ex director de la SSP de Veracruz; estuvo en el cargo durante el mandato de Javier Duarte
Matan a 8 policías comunitarios en emboscada en Ayutla, Guerrero
Comentarios