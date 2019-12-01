Inicia Pablo Varona la construcción de una cancha-jardín en El Gusano, Huetamo

Inicia Pablo Varona la construcción de una cancha-jardín en El Gusano, Huetamo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 21:02:22
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Huetamo, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- En Huetamo el alcalde Pablo Varona continúa cumpliendo sus compromisos con las comunidades,  y esta vez corresponde a la localidad de El Gusano, ser beneficiada con la construcción de una cancha de usos múltiples y además áreas verdes y de juegos infantiles para el disfrute de las familias que ahí habitan.

Esta localidad recibió con gran júbilo la noticia de que pronto tendrán un espacio de convivencia familiar y comunitario, porque esta cancha será punto de encuentro para que en las tardes, grandes y chicos convivan y realicen actividades recreativas.

Con la construcción de esta cancha, se garantiza que los niños puedan tener acceso a las actividades deportivas y así fomentar los buenos hábitos y la realización de ejercicio físico.

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