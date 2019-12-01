Inicia Octavio Ocampo foros ciudadanos para recuperar la grandeza de Michoacán; arranca en Tingambato con agenda ambiental

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026.– Con el firme objetivo de construir soluciones reales desde el territorio y de la mano de la ciudadanía, Octavio Ocampo, promotor para Recuperar la Grandeza de Michoacán, anunció el inicio de una intensa jornada de foros ciudadanos en el estado, arrancando este próximo sábado 18 de julio en el municipio de Tingambato con el Foro sobre el Cuidado del Agua y el Medio Ambiente.

Ocampo puntualizó que esta iniciativa marca el comienzo de un ejercicio democrático y de escucha activa para diseñar las propuestas que le devolverán el rumbo a la entidad. Al centrar el arranque en la crisis climática, señaló que Michoacán enfrenta una realidad urgente que ya no permite improvisaciones.

“No podemos aceptar como normal la contradicción que vivimos: que durante la temporada de lluvias tengamos inundaciones históricas en distintas regiones y, meses después, las familias enfrenten una escasez severa de agua en sus hogares. Iniciar estos foros ciudadanos nos permitirá escuchar a los especialistas, autoridades, ambientalistas y comunidades para plantear soluciones de largo plazo en el manejo del agua y el cuidado de nuestro entorno”, expresó.

El líder perredista informó que el encuentro en Tingambato congregará a expertos en materia ambiental, representantes de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, productores agrícolas y habitantes de diversas regiones del estado. Las mesas de trabajo y diálogo colectivo se concentrarán en ejes fundamentales como la conservación del agua, reforestación estratégica, protección de bosques, manejo responsable de residuos y la preservación de las zonas de recarga hídrica.

Finalmente, Octavio Ocampo enfatizó que la construcción del Michoacán del futuro no se hace desde el escritorio, sino con la participación de todas y todos. “Recuperar la grandeza de Michoacán significa, antes que nada, proteger nuestro patrimonio natural. El cuidado del agua requiere compromiso, visión de futuro y participación comunitaria.

Estos foros serán la ruta para construir un proyecto colectivo que garantice el bienestar de las presentes y futuras generaciones”, concluyó.