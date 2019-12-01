Inicia Mónica Valdez la pavimentación de la calle Benito Quezada en la colonia Wenceslao en Zacapu

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 13:31:32

Zacapu, Michoacán, 16 de octubre de 2025.- Con el firme compromiso de seguir transformando Zacapu y atender las principales necesidades de la población, la administración municipal que encabeza la presidenta municipal Mónica Valdez Pulido dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación de la calle Benito Quezada, en la colonia Wenceslao, una acción que mejorará la movilidad, la conectividad y las condiciones de vida de las familias de esta zona.

Las autoridades municipales acompañadas por vecinas, y vecinos destacaron que este proyecto forma parte de un plan integral de infraestructura que busca garantizar calles más seguras, transitables y dignas para todas y todos los zacapenses.

“Gobernamos de la mano del pueblo, escuchando sus necesidades y cumpliendo nuestros compromisos. Hoy iniciamos una obra que responde a una demanda sentida de la colonia Wenceslao, y que refleja el trabajo coordinado entre ciudadanía y gobierno”, afirmó Mónica Valdez Pulido.

La obra contempla la rehabilitación total del pavimento, mejora de banquetas y guarniciones, así como la instalación de un nuevo sistema de drenaje y agua potable, garantizando una infraestructura duradera y de calidad.

Durante el arranque, las y los vecinos agradecieron la atención de la presidenta municipal y funcionarios municipales, reconociendo la cercanía y la disposición del Ayuntamiento para atender de manera directa las peticiones ciudadanas.

La presidenta reiteró que su administración continuará impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura urbana y eleven la calidad de vida en todas las colonias y comunidades. “Cada obra representa progreso, bienestar y esperanza. En Zacapu estamos cumpliendo con hechos, construyendo un municipio más digno para nuestras familias”.