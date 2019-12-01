Inicia Mónica Valdez la pavimentación de la calle Benito Quezada en la colonia Wenceslao en Zacapu

Inicia Mónica Valdez la pavimentación de la calle Benito Quezada en la colonia Wenceslao en Zacapu
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 13:31:32
Zacapu, Michoacán, 16 de octubre de 2025.- Con el firme compromiso de seguir transformando Zacapu y atender las principales necesidades de la población, la administración municipal que encabeza la presidenta municipal Mónica Valdez Pulido dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación de la calle Benito Quezada, en la colonia Wenceslao, una acción que mejorará la movilidad, la conectividad y las condiciones de vida de las familias de esta zona.

Las autoridades municipales acompañadas por vecinas, y vecinos destacaron que este proyecto forma parte de un plan integral de infraestructura que busca garantizar calles más seguras, transitables y dignas para todas y todos los zacapenses.

“Gobernamos de la mano del pueblo, escuchando sus necesidades y cumpliendo nuestros compromisos. Hoy iniciamos una obra que responde a una demanda sentida de la colonia Wenceslao, y que refleja el trabajo coordinado entre ciudadanía y gobierno”, afirmó Mónica Valdez Pulido.

La obra contempla la rehabilitación total del pavimento, mejora de banquetas y guarniciones, así como la instalación de un nuevo sistema de drenaje y agua potable, garantizando una infraestructura duradera y de calidad.

Durante el arranque, las y los vecinos agradecieron la atención de la presidenta municipal y funcionarios municipales, reconociendo la cercanía y la disposición del Ayuntamiento para atender de manera directa las peticiones ciudadanas.

La presidenta reiteró que su administración continuará impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura urbana y eleven la calidad de vida en todas las colonias y comunidades. “Cada obra representa progreso, bienestar y esperanza. En Zacapu estamos cumpliendo con hechos, construyendo un municipio más digno para nuestras familias”.

