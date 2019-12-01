Inicia la SSP Michoacán y FBI capacitación en manejo de artefactos explosivos

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- Con la finalidad de mantener un equipo de élite especializado en desactivación de artefactos explosivos en Michoacán, un grupo de instructores del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) adscritos al Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos, dieron inicio a un programa de capacitaciones.

Sobre el particular se informó que en un lapso de dos semanas, agentes del FBI y de la Guardia Civil brindarán conocimientos teórico-prácticos sobre el uso de drones, antidrones y desactivación de explosivos.

Es de resaltar que en estas jornadas de aprendizaje y dominio de la materia también participan elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Marina), y de Seguridad y Protección Ciudadana (Seguridad), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El esquema de capacitación incluye labores prácticas en campo, donde los instructores demostrarán los métodos más recientes de desactivación de artefactos explosivos. Los participantes adquirirán destrezas en el empleo correcto de las herramientas de localización y neutralización de estos dispositivos.

Este trabajo bilateral con la Embajada de los Estados Unidos, a través del FBI, ha permitido el intercambio de información y capacitaciones entre ambas corporaciones de seguridad. La misión es mantener a la vanguardia al equipo especializado de la Guardia Civil; de igual forma, se analiza adquirir nuevas herramientas tecnológicas para la seguridad de las y los agentes policiales, así como de la población.