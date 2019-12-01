Inicia la Semana Deportiva 2025 en Quiroga en el marco del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana

Inicia la Semana Deportiva 2025 en Quiroga en el marco del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 22:25:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 18 de noviembre 2025.- El Gobierno de Quiroga llevó a cabo la inauguración oficial de la Semana Deportiva 2025, una jornada que se desarrolla en el marco del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y que reafirma el compromiso de la administración con el fomento al deporte como herramienta para la prevención de la violencia y los malos hábitos entre la niñez y juventud quiroguense.

Las actividades dieron inicio con un desfile deportivo realizado este día a las 18:00 horas, partiendo desde la gasolinera ubicada en la entrada del municipio y avanzando por la Avenida Principal hasta llegar al Auditorio Municipal. 

En este recorrido participaron representantes de todas las disciplinas deportivas del municipio, a quienes se extendió previamente la invitación para unirse a esta celebración que impulsa la convivencia y el espíritu competitivo saludable.

Durante el acto protocolario, que contó con la presencia de ligas, clubes deportivos y entrenadores locales, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, destacó que el deporte es un motor fundamental para la formación de niñas, niños y jóvenes, pues les brinda disciplina, motivación y alternativas de desarrollo alejadas de las conductas de riesgo.

La presidenta reiteró que eventos como la Semana Deportiva 2025 fortalecen el tejido social y refuerzan los valores comunitarios que caracterizan a Quiroga. Asimismo, reconoció el esfuerzo de deportistas, entrenadores y familias que impulsan la actividad física como parte de su vida cotidiana.

Las actividades deportivas continuarán a lo largo de la semana con torneos, exhibiciones, encuentros amistosos y dinámicas que buscan integrar a más participantes de todas las edades, promoviendo estilos de vida saludables y una sana convivencia.

Por lo que, se reitera la invitación a sumarse y disfrutar de esta fiesta deportiva que enaltece el talento local y promueve espacios seguros para la juventud de Quiroga.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fuerte carambola deja un hombre sin vida en la carretera Zacapu-Villa Jiménez en Michoacán
Hombre pierde la vida en ataque armado en la colonia 18 de Diciembre de Apaseo el Alto, Guanajuato
Vuelca tráiler en la autopista Siglo XXI en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas; el chofer resultó herido
En Zitácuaro, Michoacán: Hombre resulta herido al volcar con su camión de carga
Más información de la categoria
Intenta Morena afiliar ilegalmente a 200 militantes panistas en Querétaro: Martín Arango  
Paralizada Zitácuaro, Michoacan, por presunta muerte de “El Barbas”; Rumores de la caída del operador de Jalisco desatan caos y psicosis
Tras choques armados despliegan helicóptero artillado en límites de Apatzingán con Aguililla, Michoacán 
Quitan la vida a excandidato de la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Veracruz
Comentarios