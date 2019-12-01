Inicia la Semana Deportiva 2025 en Quiroga en el marco del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 22:25:10

Quiroga, Michoacán, a 18 de noviembre 2025.- El Gobierno de Quiroga llevó a cabo la inauguración oficial de la Semana Deportiva 2025, una jornada que se desarrolla en el marco del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y que reafirma el compromiso de la administración con el fomento al deporte como herramienta para la prevención de la violencia y los malos hábitos entre la niñez y juventud quiroguense.

Las actividades dieron inicio con un desfile deportivo realizado este día a las 18:00 horas, partiendo desde la gasolinera ubicada en la entrada del municipio y avanzando por la Avenida Principal hasta llegar al Auditorio Municipal.

En este recorrido participaron representantes de todas las disciplinas deportivas del municipio, a quienes se extendió previamente la invitación para unirse a esta celebración que impulsa la convivencia y el espíritu competitivo saludable.

Durante el acto protocolario, que contó con la presencia de ligas, clubes deportivos y entrenadores locales, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, destacó que el deporte es un motor fundamental para la formación de niñas, niños y jóvenes, pues les brinda disciplina, motivación y alternativas de desarrollo alejadas de las conductas de riesgo.

La presidenta reiteró que eventos como la Semana Deportiva 2025 fortalecen el tejido social y refuerzan los valores comunitarios que caracterizan a Quiroga. Asimismo, reconoció el esfuerzo de deportistas, entrenadores y familias que impulsan la actividad física como parte de su vida cotidiana.

Las actividades deportivas continuarán a lo largo de la semana con torneos, exhibiciones, encuentros amistosos y dinámicas que buscan integrar a más participantes de todas las edades, promoviendo estilos de vida saludables y una sana convivencia.

Por lo que, se reitera la invitación a sumarse y disfrutar de esta fiesta deportiva que enaltece el talento local y promueve espacios seguros para la juventud de Quiroga.