Inicia entrega de 5 mil créditos a la palabra a mujeres artesanas indígenas

Cherán, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- Más de 5 mil mujeres artesanas de comunidades indígenas comenzaron a recibir créditos a la palabra del programa ApoyArte, los cuales no generan intereses, permitiéndoles comprar materiales, el equipo necesario para hacer sus piezas y poder incrementar sus ventas.

Estas acciones forman parte de los planes federales Michoacán por la Paz y la Justicia, y de Justicia para el Pueblo Purépecha, instruidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien confía plenamente en las mujeres michoacanas, destacó el gerente estatal de Financiera para el Bienestar en el estado, Karel Flores Pinedo.

“Para formar parte del programa las artesanas solo necesitaban presentar su identificación y fotografías de sus artesanías y del lugar donde las elaboran para poder acceder a los créditos a la palabra, que son de 10 mil, 20 mil y 30 mil pesos y este es un primer apoyo, porque para 2026 se contempla ofrecer 50 mil pesos a las artesanas michoacanas", indicó.

Señaló que en esta ocasión recibirán apoyos mujeres artesanas de 50 comunidades pertenecientes a los municipios de Pátzcuaro, Paracho, Cherán y Nahuatzen, de los cuales, hasta el momento se han entregado más de 2 mil créditos.

Explicó que los pagos se realizan en las 77 sucursales de Financiera para el Bienestar en el estado, lo que permitirá que para el siguiente año se pueda registrar un mayor número de artesanas, quienes podrían ir incrementando el monto de su crédito.

La artesana de Cherán, Magdalena Campos Rodríguez, agradeció el apoyo que les brinda la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al manifestar que “este nos permite poder tener recursos para adquirir materia prima y con ello, incrementar nuestros ingresos en beneficio de nuestras familias”.