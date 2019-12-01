Inicia en Quiroga la campaña “Primero tu Casco” para fortalecer la seguridad vial

Quiroga, Michoacán, a 15 de octubre 2025.- Con el firme compromiso de cuidar la vida de las y los quiroguenses, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, dio inicio a la campaña “Primero tu casco, Fíjate pues” en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Michoacán.

Acompañada por el cuerpo de regidores, autoridades municipales y el director de Tránsito Municipal, y autoridades estatales la alcaldesa, destacó que este programa busca prevenir accidentes y salvar vidas, especialmente ante el aumento de percances relacionados con el uso de motocicletas.

“Desafortunadamente, en nuestro municipio hemos tenido pérdidas humanas por accidentes en motocicleta. Por eso, hoy damos un paso firme hacia la prevención y el cuidado de nuestras familias”, expresó.

Durante el arranque de la campaña, la representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad explicó que, en un ejercicio de observación realizado en una de las vías principales del municipio, se registró el paso de más de 100 motocicletas en una hora, y sólo una persona portaba un casco certificado, lo que evidencia la necesidad de reforzar la conciencia ciudadana sobre el uso adecuado del equipo de protección.

Por su parte, la regidora Karina Campuzano recordó que el pasado 27 de junio se presentó y aprobó en Cabildo un punto de acuerdo para implementar esta campaña, tras detectar un foco rojo en el incremento de motocicletas sin casco y la falta de cultura vial en Quiroga.

“No es un tema sencillo, y somos conscientes de que la motocicleta es un medio de transporte necesario para muchas familias quiroguenses. Pero esta no es una campaña de recaudación de fondos, sino de concientización. Ningún reglamento, ninguna ley vale más que la vida”, subrayó Campuzano.

Asimismo, destacó que esta iniciativa cuenta con el acompañamiento del Gobierno del Estado, que brindó capacitaciones al personal de Tránsito, Seguridad Pública y a funcionarios municipales, con el propósito de predicar con el ejemplo desde casa.

“Durante el primer mes se trabajará únicamente en la concientización, sin sanciones económicas, enfocándonos en sensibilizar a la ciudadanía”, puntualizó la regidora.

Al respecto, Alma Mireya González reafirmó que la motocicleta es un medio de transporte fundamental para muchas familias en Quiroga, por lo que la seguridad vial debe ser una prioridad compartida entre gobierno y ciudadanía.

“Estamos arrancando este proyecto junto con el Gobierno del Estado para proteger la vida de todos. Queremos que cada persona que use una moto regrese sana y salva a su hogar”, afirmó.

Por lo que, explicó que la campaña “Primero tu casco” se desarrollará en tres etapas, siendo la primera del 14 al 30 de octubre con una campaña de sensibilización y difusión, con colocación de calcomanías y acciones informativas en redes sociales y diversos medios para promover el uso del casco certificado.

Es Así que, del 1 al 30 de noviembre se dará una etapa de prevención y registro; es decir, quienes circulen sin casco serán detenidos; si son menores de edad, deberán acudir acompañados de un tutor a una capacitación obligatoria para recuperar su motocicleta. Para que, a partir del 1 de diciembre se apliquen sanciones conforme al reglamento a quienes incumplan las normas de seguridad vial.

Además, se brindaron recomendaciones básicas para los motociclistas: usar siempre casco certificado, respetar el paso peatonal, y aplicar la regla de “uno a uno” en los cruces vehiculares.

“Con esta campaña, buscamos generar conciencia y responsabilidad. La vida no tiene repuesto: primero tu casco, primero tu seguridad”, concluyó la edil Alma Mireya González, quien reiteró que, con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Quiroga reafirma su compromiso con la prevención, la movilidad segura y el bienestar de todas las familias del municipio.