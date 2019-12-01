Inicia el IEM proceso de destrucción de documentación electoral de la elección del Poder Judicial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 16:22:44
Morelia, Michoacán, a4 de noviembre de 2025.- Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad electoral y de garantizar un manejo responsable de los materiales utilizados durante los procesos electorales, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) inició los trabajos de extracción, organización, clasificación y destrucción de la documentación electoral utilizada y sobrante del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Michoacán 2024-2025.

Estas acciones forman parte de las actividades establecidas en la normatividad electoral, y tienen como propósito asegurar un procedimiento ordenado, transparente y sustentable, en el que se cuiden tanto la legalidad, como el medio ambiente.

La supervisión de los trabajos estuvo a cargo de la C.P. Claudia Marcela Carreño Mendoza, presidenta de la Comisión de Organización Electoral; la Consejera Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, integrante de la misma; las Consejeras Silvia Verónica Mauricio Salazar y Selene Lizbeth González Medina y el Consejero Electoral Juan Adolfo Montiel Hernández, quienes verificaron el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el resguardo y destrucción de la documentación electoral.

Como parte del material que será destruido en las próximas semanas, se encuentran las boletas electorales producidas para la elección judicial en las siguientes cantidades:

·         Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial: 3,799,446

·         Magistraturas Penales: 3,799,446

·         Magistraturas Civiles: 3,799,446

·         Juezas y Jueces Penales: 3,799,446

·         Juezas y Jueces Civiles, Familiares, Laborales, Mixtos y Menores: 3,722,955

En total, 18 millones 920 mil 739 boletas electorales, cuyo traslado y resguardo se efectuó con apego a los protocolos de seguridad y supervisión institucional para garantizar la cadena de custodia.

Finalmente, acompañaron estas labores el Lic. Juan Pedro Gómez Arreola, Director Ejecutivo de Organización Electoral; la Mtra. Erandi Reyes Pérez Casado, Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana; el Lic. Juan José Moreno Cisneros, Director Ejecutivo de Vinculación y Servicio Profesional Electoral; así como personal del Instituto.

