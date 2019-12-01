Inicia Conagua proceso controlado de desfogue en la presa de Zimapán

Querétaro, Querétaro, a 3 de septiembre de 2025.- A través de un mensaje emitido por redes sociales, el vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, informó que el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha confirmado la apertura controlada de las compuertas de la presa Zimapán, a partir del viernes 5 de septiembre por la tarde.



“Como hemos venido informando, el incremento en las precipitaciones pluviales de las últimas semanas ha ocasionado el aumento del nivel de la presa, por lo que es necesario comenzar a desfogar el agua de la misma. Las instalaciones de la presa derivadora del Sistema Acueducto II se encuentran en el río Moctezuma, que es el principal afluente receptor del agua que se desfoga de Zimapán. Derivado de ello, la operación del sistema debe detenerse mientras se realice esta operación, a fin de garantizar que los equipos de bombeo no se vean dañados”, explicó.



Durante el período de desfogue de la presa, el suministro de agua potable en la ciudad de Querétaro y algunas localidades de los municipios de Corregidora y El Marqués se verá afectado. La CEA ha implementado el arranque y puesta en operación de su sistema de pozos, a fin de atender el suministro de agua potable.



“Con el objetivo de ofrecer un abastecimiento equitativo en toda la zona afectada, el servicio a través de la red se presentará de manera irregular, en diferentes horarios durante el transcurso de cada día. Nuestros esfuerzos están enfocados a mantener el equilibrio en el abastecimiento de agua, a fin de que llegue a la mayor cantidad de personas, respondiendo a un principio de equidad”, informó.



Si las condiciones climáticas lo permiten y la CONAGUA y la CFE así lo disponen, una vez concluida la fase de desfogue, se iniciará inmediatamente la reactivación de Acueducto II y, con ello, el proceso de normalización del servicio, el cual será lento y paulatino, a fin de que la infraestructura no sufra daños por fugas a consecuencia de la presión.



“Tenemos una parte de la ciudad que es altamente sensible y que la conforman las colonias de la zona norte, a quienes, por su posición geográfica, se les complicará la llegada de agua por la red. A nuestros usuarios que viven ahí, les pedimos su comprensión por el tiempo que podamos tardar en suministrarles el servicio”, indicó.



El funcionario estatal hizo un exhorto a hacer un uso cuidadoso y responsable del agua que se estará suministrando, a fin de que su aprovechamiento en cada uno de los hogares sea optimizado al máximo.



“En la Comisión Estatal de Aguas, estamos realizando nuestros mayores esfuerzos para que, durante esta contingencia, el agua esté disponible para todos. Les pedimos mantenerse atentos a los canales oficiales, a través de los cuales les mantendremos informados sobre la evolución de esta contingencia”, concluyó.



Se pone a disposición de la ciudadanía los teléfonos del Contact Center 442 2110 066, así como el Chatbot del Gobierno del Estado de Querétaro 442 1443 740.