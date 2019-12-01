Inicia Bienestar reposición de tarjetas por vencimiento en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 13:25:38

Morelia, Michoacán a 13 de octubre de 2026.- Del 12 al 18 de octubre, la Secretaría de Bienestar entregará en Michoacán 5 mil 298 nuevas tarjetas a adultos mayores cuyo plástico perdió vigencia. Durante esta semana, Servidores de la Nación los contactarán para entregárselas de manera personal y gratuita en los módulos oficiales de la dependencia, informó el delegado Roberto Pantoja Arzola.

El funcionario federal aclaró que estas nuevas tarjetas se emiten de manera automática al vencer el plástico anterior, por lo que los derechohabientes no tienen que realizar ningún trámite previo de solicitud.

Para la entrega, deberán presentar original y copia de su identificación oficial vigente, así como copias de los siguientes documentos: acta de nacimiento legible, CURP actualizada y comprobante de domicilio actual no mayor a seis meses para actualizar la información en sistemas.

Actualmente, alrededor de 650 mil adultos mayores de 65 años en adelante reciben la Pensión para el Bienestar del Gobierno de México en Michoacán, la cual otorga 6 mil 400 pesos bimestrales de forma directa a través del Banco del Bienestar.