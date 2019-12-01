Inicia Bedolla obras complementarias del teleférico en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 16:15:03

Uruapan, Michoacán, 19 de agosto de 2025.- Con una inversión de 130 millones de pesos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio inicio a las obras complementarias del teleférico en el municipio de Uruapan, entre ellas la construcción de seis vialidades, lo que dará una mejor accesibilidad priorizando al peatón sobre los automóviles.

El mandatario informó que en total son 22 obras complementarias que contribuirán al desarrollo urbano y modernización del municipio económicamente más importante del estado, considerado como la capital mundial del aguacate, lo que beneficiará a miles de habitantes e impulsará el turismo de la región.

Entre la construcción de calles con concreto hidráulico que Ramírez Bedolla arrancó se encuentra la Francisco Carmona, Antonio Martínez, Wenceslao Victoria, República de Perú, República de Panamá y República de El Salvador, que en conjunto suman una inversión de 37 millones 281 mil pesos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz).

Ramírez Bedolla subrayó que su gobierno también mejora el transporte público de Uruapan, mientras continúan otras obras de movilidad para mejorar la calidad de vida de la población, como el paso superior vehicular La Hielera. “Vamos a cumplirle al pueblo de Uruapan”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, manifestó que el teleférico no llega solo, y que muestra de ello es la rehabilitación y construcción de estas obras complementarias que serán espacios seguros, inclusivos, verdes, sustentables y de calidad.

Explicó que las obras complementarias contemplan cruces y senderos seguros, espacios culturales, skatepark, un comedor comunitario y una cancha de futbol 7, además del mejoramiento de las calles que conectan con las torres del teleférico.

Acompañaron al gobernador el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), César Erwin Sánchez Coria; el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez; el diputado local, Carlos Bautista Tafolla; la legisladora federal, Guadalupe Araceli Mendoza Arias; entre otras autoridades estatales y municipales, así como población beneficiada.