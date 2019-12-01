Inicia Bedolla entrega de ambulancias para 57 comunidades indígenas con autogobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 18:37:45

Pátzcuaro, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó la entrega de las primeras cuatro ambulancias de un total de 57 que serán asignadas a las comunidades indígenas con autogobierno, con lo que se busca fortalecer la atención oportuna a emergencias médicas en estas localidades.

El mandatario estatal entregó a representantes de las comunidades de Jarácuaro, El Calvario, Tupátaro y Urandén las llaves de sus nuevas unidades, destacando que cada una tuvo una inversión aproximada de un millón 800 mil pesos, y cuenta con el equipamiento necesario para brindar asistencia médica prehospitalaria inmediata y ante cualquier eventualidad.

Ramírez Bedolla señaló que estas ambulancias trabajarán coordinadamente con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), con el fin de garantizar la canalización eficiente de pacientes a hospitales especializados, así como para la capacitación continua de operadores y paramédicos de emergencias.

Destacó que actualmente, Michoacán cuenta con 57 comunidades indígenas con autogobierno; por lo que en los próximos días, se procederá a la entrega de las otras 48 ambulancias ya existentes, y posteriormente con las cinco restantes, para cubrir la totalidad de las localidades de la entidad.

Por su parte, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, informó que el servicio de ambulancias estará disponible las 24 horas del día en las comunidades beneficiadas. Esta medida busca garantizar una atención médica inmediata que contribuya a salvar vidas.

A este evento asistieron Roberto Monroy García, secretario de Turismo; Rubén Ignacio Pedraza Barrera, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de Segob; Susana Tapia Ramírez, coordinadora Administrativa del CRUM; Julio Alberto Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro; así como representantes de las comunidades indígenas de autogobierno, personal médico y público en general.