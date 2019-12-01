Infiltración del crimen en círculo cercano a Carlos Manzo fue revelado en investigación: Bedolla

Infiltración del crimen en círculo cercano a Carlos Manzo fue revelado en investigación: Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 11:05:13
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Morelia, Michoacán, a 28 de octubre del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que las investigaciones sobre el asesinato del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, han revelado una presunta infiltración profunda del crimen organizado en su círculo cercano, cuyos integrantes habrían participado en la planeación o ejecución del atentado, de acuerdo con los avances expuestos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que existen elementos concretos dentro de la investigación que apuntan a la participación de personas del entorno inmediato del presidente municipal, que estarían relacionados con la delincuencia organizada. Añadió que las indagatorias continúan y que se espera que la Fiscalía estatal proporcione más información conforme avance el proceso.

Entre las personas mencionadas se encuentra quien actualmente se desempeña como secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, Rosa Alejandra Vargas Rauda, madre de “El Macas” y “El Vikingo”, ambos están entre los 33 detenidos por el homicidio del ex edil. 

Bedolla indicó que, según la información referida por la Fiscalía, la funcionaria municipal ha recibido tres citatorios para comparecer ante la institución y ya se le impuso una multa por no presentarse. En este sentido, recalcó que la FGE debe continuar con las actuaciones legales correspondientes conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

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