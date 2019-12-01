INEA busca reducir el rezago educativo en Michoacán: 223 mil personas no saben leer ni escribir

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 14:22:59
Morelia, Michoacán, a 5 de septiembre de 2025.- En Michoacán, un millón y medio de personas se encuentran en rezago educativo; 223 mil no saben leer ni escribir, 460 mil no han concluido la primaria y 890 mil la secundaria, apuntó Elesban Aparicio Cuiriz, titular de la unidad de operación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Al respecto, indicó que en lo que va del año, el INEA en Michoacán ha logrado que 10 mil ciudadanos concluyan ya sea su alfabetización, primaria o secundaria.

"El rezago educativo está en todos los municipios, pero sobre todo en las comunidades del área rural y en la zona indígena. En Michoacán tenemos un rezago educativo de casi 1 millón y medio", comentó el funcionario.

Agregó que se enfrentan con una resistencia por parte de los ciudadanos para aprender a leer y escribir.

"Nosotros les decimos que no basta con leer y escribir, que se tiene que acompañar los procesos de transformación y conozcan sus derechos", manifestó en entrevista Aparicio Cuiriz, en el marco de la conmemoración del 44 aniversario de la creación del INEA y el Día Internacional de la Alfabetización.

