INE ordena retirar promocional del PRI contra Samuel García por difundir presuntas calumnias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 18:37:18
Ciudad de México, 12 de marzo de 2026.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) retirar su promocional “PRI NL LO NUEVO” en radio y televisión, tras una queja presentada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El INE determinó que el contenido del promocional difunde calumnias e incluye una grabación presuntamente apócrifa e ilegal, utilizada para relacionar al mandatario estatal con situaciones negativas.

Por ello, la Comisión resolvió retirar el material de su difusión en ambos medios.

La decisión fue tomada por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, quienes además hicieron un llamado al PRI a evitar difundir mensajes similares.

Asimismo, el organismo electoral recordó al partido que sus promocionales deben respetar los límites de la libertad de expresión y la normativa electoral vigente.

