Industriales de Michoacán presentarán contra propuestas sobre reducción a jornada laboral

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 13:23:58

Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre del 2025.- La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) buscaría presentar una contrapropuesta al respecto de la posibilidad de reducir la jornada laboral a 40 horas en el país, así lo anunció Esteban David Martínez Gómez Tagle.

En conferencia de prensa, el líder del sector señaló que se realiza el análisis de un posible modelo aplicativo para que sea de beneficio a trabajadores y empleadores, sin que este nuevo modelo laboral llegue a mermar en las capacidades productivas.

En este sentido, reconoció que reducir la jornada laboral implica una reingeniería de negocio que llevaría a la contratación de más personal para cubrir las horas.

Martínez Gómez Tagle enfatizó que, aunque se anuncia que la reducción de la jornada laboral será gradual, los industriales del estado ya han comenzado a planificar medidas para cuando se llegue a poner en marcha en el estado.