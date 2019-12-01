Industria de la construcción, fundamental en la transformación de Michoacán: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, 26 de febrero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, destacó el papel que juega la industria de la construcción en la histórica transformación que está viviendo Michoacán en materia de infraestructura, rubro al que le han destinado más de 40 mil millones de pesos con una inversión cien por ciento estatal y sin la adquisición de deuda.

Su postura en torno a la participación de esta industria se generó tras haber estado presente en la Expo Construcción Michoacán 2026 organizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán (CMIC).

Gladyz Butanda remarcó que estas aportaciones se ven reflejadas en las obras y proyectos de movilidad impulsados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), donde se han invertido más de 7 mil millones de pesos.

“Michoacán vive otra realidad en infraestructura, se está haciendo obra como no se hacía en más de 50 años y en esa tarea su participación ha sido fundamental”, expresó dirigiéndose a diferentes liderazgos de la industria presentes, entre ellos Alejandro Vargas Acosta, presidente de la CMIC Michoacán.

En la inauguración de la Expo Construcción Michoacán 2026 estuvieron presentes también el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández; el delegado de la Conagua, Roberto Arias Reyes, así como el secretario de Obras Públicas de Morelia, Juan Fernando Sosa Tapia, entre otros.