Incremento de mil 300 mdp a seguridad en Michoacán en 2026, compromete Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 13:23:40

Morelia, Michoacán, a 04 de diciembre del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla comprometió un incremento presupuestal de mil 300 millones de pesos a diversas instituciones de seguridad como parte del presupuesto 2026, proyecto que envió al Congreso del Estado para su aprobación.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal destacó que todas las áreas de seguridad tienen un incremento presupuestal, puesto que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla acciones que deben venir acompañadas de recursos económicos.

En este sentido, destacó que se contempla un incremento de entre 22 y 25 por ciento a la Coordinación del Sistema Penitenciario, la Fiscalía General del Estado también un incremento cercano al 20 por ciento.

Incluso, dijo, el Poder Judicial del Estado podría tener un incremento de entre el 20 y el 25 por ciento, lo que representa un aumento significativo, mencionó Ramírez Bedolla.