Incremento al salario mínimo fortalece la justicia social y la economía familiar: Sandra Arreola

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 13:36:26

Morelia, Michoacán a 02 de enero de 2026.— La diputada local Sandra Arreola, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, destacó que el incremento al salario mínimo en México representa un avance histórico en favor de la justicia social, la dignificación del trabajo y el bienestar de millones de familias.

La legisladora subrayó que el aumento sostenido al salario mínimo, impulsado en los últimos años, ha permitido recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores, reducir la desigualdad y fortalecer el mercado interno, sin generar impactos negativos en el empleo formal.

“Hoy podemos afirmar que un salario mínimo más justo no solo es posible, sino necesario. Este incremento se traduce en mejores condiciones de vida, mayor consumo local y una economía más sólida y equitativa”, expresó Sandra Arreola.

Como coordinadora parlamentaria, resaltó que estas políticas salariales están alineadas con una visión de desarrollo humano y sustentable, en la que el crecimiento económico debe ir de la mano con el bienestar social y la protección de los derechos laborales.

Arreola señaló que desde el Congreso del Estado se continuará respaldando iniciativas que fortalezcan el ingreso de las familias, promuevan empleos dignos y garanticen condiciones laborales justas, especialmente para los sectores más vulnerables.

Finalmente, la coordinadora del PVEM reafirmó su compromiso de impulsar una agenda legislativa responsable, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las y los michoacanos, colocando a las personas y al trabajo digno en el centro de las decisiones públicas.