Incrementará tarifa de estacionamientos en Querétaro capital

Querétaro, Querétaro, 18 de diciembre del 2025.- A partir del próximo 1 de enero del 2026 el costo por hora en los estacionamientos de la capital incrementará un peso, informó el secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, Pedro Manuel Ángeles Luján.

Además, se acordó con los representantes de este sector que deberán contar con sanitarios públicos, sin costo para quienes estacionen sus vehículos.

Con este incremento el costo por hora en estacionamiento tipo “A” será de 38 pesos en horario diurno y de 40 pesos en horario notcutno, además de 10 pesos por cada 15 minutos adicionales; mientras que en estacionamientos tipo “B” el costo por hora será de 30 pesos diurno y 39 en nocturno y 10 pesos por cada 15 minutos adicionales, y en tipo “C” de 24 pesos por hora en horario diurno, 24 en horario nocturno y 6 pesos por cada 15 minutos adicionales.

“El acuerdo que se logra con ellos es que el aumento sea únicamente de un peso, únicamente lo que se va a subir, de acuerdo a los convenios que ya tuvimos y el alza en promedio representa un 3.3 por ciento por abajo de la inflación que la tenemos en 3.5 por ciento realmente este es un esfuerzo importante que también hacen los estacionamientos, parte de la que nos pide el presidente también municipal es también poder estar escuchándolos”, dijo.

En los sanitarios de los estacionamientos el pago de cuota aplica a personas no usuarias del servicio de estacionamiento, se aplica en relación a la categoría del estacionamiento y el servicio es gratuito para personas con discapacidad no usuarias del servicio de estacionamiento y el costo será de 10 pesos en estacionamiento tipo “A”; siete pesos en estacionamiento tipo “B” y cinco pesos en estacionamiento tipo “C.

“El día 28 de noviembre, la Comisión Consultiva de Tarifas del Municipio de Querétaro, que está conformada por la Secretaría de Movilidad, por Finanzas, Desarrollo Económico, Secretaría de Gobierno, la Comisión de Movilidad del Municipio y el sistema de consejos de participación Ciudadana, sesionamos para poder ya sacar las nuevas tarifas, previo a esto, la Secretaría de Movilidad tuvimos 55 mesas de trabajo con representantes de estacionamientos donde estuvimos platicando con ellos el tema de la alza y algunas otras situaciones que también ya traíamos y ya traían ellos de inquietud”, finalizó.