Incrementa uso de cajeros municipales en Querétaro: Adriana Fuentes Cortés

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 15:55:58

Querétaro, Querétaro, a 6 de enero de 2025.- La titular de la Secretaría de Atención Ciudadana del municipio de Querétaro, Adriana Fuentes Cortés, informó que al cierre del 2025, se incrementó la utilización de cajeros municipales, los cuales otorgan el pago de servicios, reposición de actas de nacimiento, emoción de CURP, recarga de tarjetas de QroBús, entre otros.

Detalló que los cajeros inteligentes hrepirtqron hasta 75 mil trámites y servicios durante el 2025, mientras que años anteriores se contabilizaban 22 dos mil trámites en promedio mensualmente.

“Traemos un promedio aproximado de 75 mil servicios que se ofrecen a través de estos cajeros inteligentes, que son varios servicios como lo que es la carga de la tarjeta QroBús, la impresión de actas, entre otros“, dijo.

Mencionó que actualmente operan 60 cajeros distribuidos en las siete delegaciones y en puntos estratégicos como centros comerciales, oficinas gubernamentales y el Registro Civil estatal.

“En estos cajeros se pueden imprimir los cinco tipos de actas: nacimiento, defunción, divorcio, reconocimiento y matrimonio con un costo de 29 pesos; además de realizar recargas de QroBús y pagos de la Comisión Estatal de Aguas (CEA)”.

Afirmó que los trámites suelen intensificarse en julio y agosto, coincidiendo con el periodo de inscripciones escolares.

Adelantó que la dependencia a su cargo trabaja en un proyecto para incorporar cajeros portátiles que puedan utilizarse en jornadas especiales y en el futuro Centro de Atención Municipal (CAM).

Además detalló que las delegaciones con mayor demanda al realizar los trámites son: Félix Osores Sotomayor, Centro Histórico y Epigmenio González, por lo que los cajeros son movidos de forma itinerante dependiendo de la demanda que se tenga.