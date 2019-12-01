Incorporan la Sierra Gorda queretana a la red mundial del Camino de Santiago

Querétaro, Querétaro, a 15 de marzo de 2026.- La Sierra Gorda queretana fue incorporada oficialmente a la red mundial del Camino de Santiago, cuyo proyecto consta de 127 kilómetros divididos en siete etapas señalizados con 197 hitos a través de los municipios de Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Arroyo Seco.

Autoridades estatales estiman que la nueva ruta de peregrinación, reconocida por la Orden de Caballeros del Camino de Santiago de Compostela de España, pueda incrementar 10% la afluencia de visitantes a la zona serrana durante el presente año.

Esta apuesta por el turismo religioso representó una inversión inicial de 4.9 millones de pesos, ya que la estrategia es convertir el nuevo Camino Iniciático de Santiago en un motor de desarrollo económico para la Sierra Gorda.

El proyecto exige estándares más altos de servicio, ya que atrae a un turismo internacional y su impacto va más allá del ámbito religioso, “estamos detonando un sistema socioeconómico al diversificar la oferta hacia el turismo rural, de aventura, de naturaleza y deportivo”, aprovechando activos como la Reserva de la Biosfera, dijo a El Economista, Adriana Vega Vázquez Mellado, secretaria de Turismo de Querétaro.

La nueva ruta beneficiará directamente a más de 60 familias de prestadores de servicios de hospedaje, alimentación, guías y artesanías y una derrama económica estimada en 1,142 millones de pesos.

Este impulso se ve reforzado por la nueva ruta aérea directa Madrid-Querétaro, operada por Iberojet, la cual tiene una llegada a la semana, con la que se tendrá un aumento del 15% en la llegada de visitantes desde Europa.

El lanzamiento se da tras una etapa de recuperación, a finales del 2025. El sector fue afectado por intensas lluvias “con un impacto a más de 120 negocios”; en respuesta, el gobierno estatal, en colaboración con la Fundación Mariana Trinitaria, destinó 9 millones de pesos para rehabilitar infraestructura y acondicionar los servicios, preparando el terreno para el nuevo producto de talla internacional.