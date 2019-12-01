Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre del 2026.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad diversas reformas a la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, mismas que tienen la finalidad de incorporar la revisión médica periódica entre los objetivos del Sistema Estatal de Salud y promover programas estatales permanentes de prevención y detección oportuna de enfermedades.

Esto, mediante el fomento de exámenes médicos generales anuales, de la misma forma se plantean con estas reformas, el reconocer como actividades preventivas los programas de revisión médica que desarrolle la Secretaría de Salud.

En ese sentido, quedó establecido en la Ley que se deberán impulsar programas de revisión médica periódica orientados a la identificación de factores de riesgo y a la prevención y detección oportuna de enfermedades, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Además, se estipuló que “la Secretaría, promoverá el diseño y estructura de programas estatales permanentes de prevención y detección oportuna de enfermedades, orientados a fomentar la realización de exámenes médicos generales anuales, encaminados a la mejoría del nivel de salud de la sociedad michoacana, que permitan dirigir las acciones de la política estatal en materia de salud, desde dentro y fuera del sector, privilegiando la coordinación entre las instituciones que tienen responsabilidad e influencia en la mejoría y preservación de la salud”.

De la misma forma, la ley señala que, los programas estatales de revisión médica que diseñará, implementará, supervisará, promocionará y ejecutará la Secretaría de Salud, serán considerados actividades preventivas.