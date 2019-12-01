“Inclusión y Autismo”: un proyecto universitario pionero para personas autistas

Querétaro, Querétaro, a 14 de julio de 2026.- En los últimos años se han logrado avances en la visibilización y defensa de los derechos de las personas autistas, sin embargo, persiste el desafío de garantizar una participación plena en la vida social, educativa y laboral, reconoció Mary Carmen Tenorio Guzmán, coordinadora del programa de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Reconoció que, más allá de asegurar espacios físicos, se necesita la construcción de entornos de comprensión y respeto hacia la diversidad humana.

Por ello, adelantó, las Centrales de Servicio a la Comunidad (Ceseco) impulsa “Inclusión y Autismo”, una iniciativa pionera en el estado que ofrece seguimiento especializado, orientación y acompañamiento a personas dentro del espectro y a sus familias. La propuesta nació en julio del 2024, pero fue hasta agosto del 2025 que se consolidó en colaboración con el programa de Atención Psicológica a Niñeces.

Destacó que el autismo requiere abordarse con una mirada sensible e informada, lejos de visiones estigmatizantes. Subrayó que reconocer las diferencias es un paso indispensable para avanzar hacia comunidades más incluyentes y empáticas.

Añadió que una de las principales labores del proyecto consiste en proporcionar herramientas que favorezcan el avance, así como acompañar a madres, padres y personas cuidadoras en los diferentes procesos que conlleva su asistencia. Asimismo, señaló la importancia de la detección e intervención temprana, ya que ambas suman significativamente al fortalecimiento de habilidades y a mejorar las alternativas de un desarrollo integral.

“Gracias a esta propuesta, la Ceseco ha consolidado una labor que posiciona a la UAQ como una de las instituciones de referencia en el tratamiento de esta condición”.

Finalmente, reiteró que el objetivo último no es únicamente que la población autista esté presente en los distintos ámbitos sociales, sino que puedan formar parte de ellos en igualdad de condiciones, con pleno respeto a sus características, necesidades y potencialidades.