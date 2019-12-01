Incertidumbre para 75 trabajadores del PRD en Michoacán por retrasos en su liquidación

Morelia, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Son 75 los trabajadores del extinto PRD Nacional en Michoacán que se encuentran a la espera de su liquidación, debido a una serie de retrasos en el proceso de transmisión de bienes y obligaciones al nuevo partido local.

Datos proporcionados por Ángel Macías Mora, secretario de finanzas del Sol Azteca, apuntó que la tramitología y los procedimientos marcados por el Instituto Nacional Electoral, a través del interventor, han alargado los tiempos para la liquidación de los colaboradores, quienes, dijo, están desesperados.

"El 12 de agosto se llevó a cabo una reunión productiva con el interventor, donde se entregó la documentación requerida. Se espera que en los próximos días se firme el acta de entrega y recepción, lo que podría dar paso a la transmisión de bienes y obligaciones", indicó el encargado del área de finanzas del partido.

Detalló que el próximo 17 de septiembre se cumple la fecha límite que contempla la Ley Federal del Trabajo para que los extrabajadores puedan interponer una demanda contra el Partido de la Revolución Democrática Nacional y exigir su liquidación conforme a lo que marca la ley, ya que el PRD era su antiguo patrón.

"Lo que sí le veo luego es pasividad, pero el interventor argumenta que tiene 13 estados en las mismas condiciones que el que ha hecho acá en cuanto a partidos políticos locales... y están haciendo los procedimientos y en los otros estados pues tiene que hacer también la liquidación a todo el personal, trámites burocráticos", agregó.

Por parte del líder estatal del PRD-M, Octavio Ocampo Córdova, también manifestó su molestia ante el letargo del proceso de liquidación.