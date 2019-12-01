Incendio en El Marqués fue error humano: Eric Gudiño 

El Marqués, Querétaro, a 27 de octubre de 2025.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, indicó que el incendio en la zona conocida La Quebrada en el municipio de El Marqués se ocasionó por un error humano por el mal manejo de combustible, esto después de ser cuestionado si este hecho pudiera tener relación con el robo de hidrocarburos en la región.

Mencionó que el incendio ocurrió en una empresa dedicada a surtir combustible a maquinaria pesada ubicada en otra empresa aledaña, y que las autoridades correspondientes realizan la investigación pertinente sobre este hecho.

“Se trata de una empresa que rentaba el espacio y surtía combustible a la maquinaria del terreno aledaño; fue un error humano qué género esta problemática; de todas maneras, las instancias correspondientes, ya están haciendo la investigación del por qué se dio esta situación”, dijo.

Por su parte, el gobernador Mauricio Kuri González recalcó que este suceso fue debido a un chispazo en el patio de maniobras mientras se manipulaba el combustible, aunque esperará a que se realice la investigación y poder tener una versión más precisa.

“Hubo una chispa de algo, qué fue lo que causó eso, no tenemos ningún dato de que haya sido huachicol”.