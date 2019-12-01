Inauguró Car Herrera la Expo Venta 2025 en la Casa de la Mujer de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 25 de noviembre del 2025.- En el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, puso en marcha la Expo Venta 2025 de la Casa de la Mujer, donde se instalaron módulos que ofertaron productos elaborados por las propias usuarias que acuden a los talleres formativos y productivos.

Car Herrera presenció la pasarela de moda, realizó un recorrido por cada uno de los módulos y felicitó a las mujeres que diariamente acuden a este centro que promueve el autoempleo y mejora la economía familiar; posteriormente, les impartió un taller de sonoterapia, alternativa de sonidos y vibraciones que promueve el bienestar físico, mental y emocional.

“Esta casa tiene unas actividades increíbles para todas ustedes, me contagian su energía y venimos a este mundo a dejar una huella, cada quien tiene su misión, y el que ustedes vengan aquí, habla de mujeres que quieren trabajar en ustedes mismas, que quieren ser mejores personas, mejores mamás, hijas, abuelas, esposa, tías, lo que cada quien tenga en su proyecto de vida”, dijo.

La coordinadora de la Casa de la Mujer, Laura Ruiz Revueltas, destacó el compromiso y dedicación de las y los maestros quienes imparten las clases y despiertan la creatividad y habilidades de las mujeres, quienes en muchas ocasiones llegan en estado de vulnerabilidad.

“Hoy celebramos no solo el talento, la fuerza, la constancia, sino la esperanza de cada una de las mujeres que forman parte de nuestros talleres; su apoyo nos inspira a seguir construyendo más oportunidades para que sigan transformando vidas”, indicó

La expo venta contó con artículos de bisutería, gelatina artística, panadería, manualidades, bordado de listón, tejido, arreglos florales, velas, jabones decorativos, pintura en tela, cocina, repostería, diseño gráfico, herbolaria, trabajos de arte y emociones, pasta flexible y porcelana fría, etc.

De esta manera, la Casa de la Mujer cierra sus actividades anuales, y es importante señalar que participaron 22 talleres en la exposición de sus productos y servicios, 18 emprendedoras en mercadito, seis actividades dentro del programa como clases muestra, presentaciones musicales, pláticas y dos pasarelas.