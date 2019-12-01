Inaugurará Josué Guerrero “Semana Nacional de la Salud”

Querétaro, Querétaro, a 8 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, en su calidad de presidente de la Red Queretana de Municipios por la Salud, junto con autoridades estatales y federales, inauguró la Semana Nacional de Salud Pública 2025 “Unidos por tu Salud, Construyendo Bienestar” en el Jardín Guerrero, con la que se busca impulsar hábitos y entornos saludables, fomentar la participación comunitaria, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.



Chepe Guerrero resaltó que la salud es un derecho humano, por lo que, desde Corregidora, se busca garantizar que las familias tengan mejor calidad de vida a través de políticas públicas como “Cocina Móvil” y “Pirámides”, ofreciendo servicios médicos gratuitos, espacios de sano esparcimiento, comida nutritiva y servicios que fomentan hábitos y entornos saludables.



“La salud no es cosa de partidos ni de colores; es un derecho humano y es nuestro deber cumplirlo. Agradezco a cada autoridad que hoy nos acompaña y los invito a que innovemos, desde nuestras distintas encomiendas, que convoquemos a la ciudadanía y multipliquemos el mensaje de la prevención. En Corregidora seguiremos trabajando para que cada niña, cada niño y cada familia tenga acceso a servicios de salud de calidad”, destacó.



La titular de la Secretaría de Salud en el estado, Martina Pérez Rendón, destacó el trabajo interinstitucional entre los tres niveles de Gobierno para que cada persona tenga acceso a servicios de salud de calidad, y así, la oportunidad de vivir con mayor bienestar.



“Invito a todas y a todos a sumarse a esta Semana Nacional de Salud. La salud se construye en comunidad y juntos podemos lograr un Querétaro más fuerte, más justo y más saludable”.